Valentino Rossi tra rapporti recuperati e confessioni: “non mi manca la MotoGP! Lorenzo? Adesso siamo amici”

SportFair

E’ tutto pronto per il debutto a quattro ruote di Valentino Rossi. Il Dottore disputerà nel weekend la sua prima gara nel GT World Challenge, ma nulla, sicuramente, sarà paragonabile all’emozione vissuta ad inizio mese, quando è diventato papà di Giulietta.

La figlia di Valentino Rossi è nata proprio nel primo giorno del weekend di gara del primo round della stagione 2022 di MotoGP: un modo perfetto per il Dottore per distrarsi dalla prima gara del Motomondiale senza di lui.

“Non ho sentito nulla di speciale. Ho pensato ‘che fortuna non essere lì. L’anno scorso avevo molta voglia di finire l’ultima gara in allegria a Valencia e ci sono riuscito. Quindi ora mi piace vedere le gare dal divano. Sono un grande appassionato di moto, mi piace vederle tutte. Ora mi diverto tifando i nostri piloti italiani, c’è mio fratello in pista e altri amici. Il momento più difficile è stato a giugno, tra Barcellona e Assen, quando ho preso la decisione di ritirarmi”, ha raccontato il Dottore in un’intervista a Il Giornale.

“Sicuramente andrò a qualche gara, di sicuro al Mugello. Però sarà un po’ complicato, in qualche posto devono mettermi. Non posso stare nel paddock senza fare nulla, andrò a vedere i miei ragazzi del team, mio fratello. Provare la sua Desmosedici? Noooo, non scherziamo. Quando Sali su una moto come queste hai bisogno di avere un obiettivo, è una moto brutale, che va fortissima. Non ha senso salirci sopra per andare al 75%, non lo farò. Non mi manca la MotoGP”, ha aggiunto Rossi.

Nell’intervista c’è stato modo anche di parlare dei rapporti con i suoi rivali storici: “con Casey abbiamo avuto un grande riavvicinamento, mi ha inviato messaggi dall’Australia, mi chiede della bambina. Ci siamo anche visti lo scorso anno. È migliorato molto anche il rapporto con Lorenzo. Ora è un amico, è venuto alla 100km dei Campioni al Ranch e la sera siamo stati a ballare insieme. Anche con Max c’è stato un avvicinamento. La rivalità con lui è stata forte. Ora ci salutiamo, ci parliamo. È bello”.