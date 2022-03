Una ginnasta nel cuore di Putin: Alina Kabaeva, la presunta compagna del presidente russo

SportFair

La situazione tra Russia e Ucraina ha sconvolto il mondo intero. Vladimir Putin ha deciso di attaccare il paese ucraino, devastato da giorni ormai: tanti sono i morti, purtroppo, tantissimi sono coloro che sono riusciti a scappare, come tanti sono invece gli ucraini che si stanno rifugiando nei sotterranei della città.

Mentre la Russia attacca l’Ucraina c’è spazio anche per un po’ di gossip. Nelle ultime ore, infatti, si parla dell’ipotetica compagna di Vladimir Putin. Il presidente russo si è separato dalla moglie Ljudmila Aleksandrovna nel 2013. Pochi anni prima, nel 2008, il quotidiano Moskovsky Korrespondent nel 2008 lanciò lo scoop di una storia d’amore tra Putin e Alina Kabaeva ginnasta russa. Il Cremlino smentì ed il giornale fu costretto alla chiusura.

Le voci sulla storia tra il presidente e l’atleta, però, non si sono mai fermate e sembra che Alina, diventata poi madre di due gemelli (che potrebbero essere proprio figli di Putin), sia ancora oggi la compagna del presidente russo.

Chi è Alina Kabaeva

Nata a Tashkent, nel 1983, Alina è figlia di Lyubov, ex giocatrice di pallacanestro e Marat, ex calciatore. Il primo sport di Alina è il pattinaggio artistico, ma dopo il trasferimento a mosca scopre la ginnastica artistica.

Tanti i record e traguardi raggiunti da Alina: nel ’98 fu l’atleta più giovane della Nazionale russa a vincere un oro europeo nell’All Around: il primo di tanti successi. Alle Olimpiadi di Atene 2004, dopo il bronzo di Sydney 2000, Alina conquistò il suo primo e unico oro olimpico.

Alina si è messa al collo 9 ori Mondiali e 15 Europei, ma alcuni dei suoi successi furono revocati per uno scandalo doping: dopo la vittoria alla rassegna iridata del 2001, la russa fu squalificata per due anni per aver fatto uso del furosemide, un duretico, inserito nella lista delle sostanze proibite. Nel 2007 il ritiro.

Alina, presunta compagna di Putin, prima della relazione col presidente è stata sposata con un poliziotto: il matrimonio finì nel 2005.

Alina Kabaeva ha avuto anche una carriera in politica: nell 2007, infatti, è stata eletta deputata di Russia Unita, partito proprio di Putin, che ha affiancato più volte in pubblico. Nel 2014 si è ritirata dalla politica, e fu nominata a capo del consiglio di amministrazione del National Media Group, il più grande gruppo russo, legato anche questo a Putin.