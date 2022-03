Premi uguali nel tennis per donne e uomini, Tsitsipas non ci sta! La risposta di Pliskova è spiazzante: “gran cervello”

SportFair

Stefanos Tsitsipas sa come finire al centro dell’attenzione, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per il suo comportamento e le sue affermazioni. Il tennista greco, numero 5 al mondo, che ha staccato il pass per il terzo turno del torneo ATP di Miami ha spiazzato tutti in conferenza stampa con un’affermazione sulla parità di premi tra donne e uomini.

“Se guadagnano lo stesso, forse dovrebbero anche giocare al meglio dei cinque set”, ha affermato Tsitsipas. Non è tardata ad arrivare la risposta pungente di qualche collega: “grande cervello, intelligente”, ha scritto infatti la numero 8 al mondo Karolina Pliskova.