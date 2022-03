Tragedia durante l’allenamento: calciatore 15enne muore dopo un malore improvviso

Tragedia nel calcio italiano: è morto ieri per un malore improvviso un giovanissimo giocatore italiano. Il giovane, 15enne, ha accusato un’improvvisa stanchezza mentre si stava allenando con la sua squadra, il Priverno, team della cittadina in provincia di Latina.

Il ragazzo ha chiesto di poter andare in porta a causa di un’eccessiva stanchezza e ha ricevuto l’ok da parte dello staff della squadra. Ma una volta arrivato tra i pali ha accusato un malore, per il quale non c’è stato nulla da fare.

Il 15enne è stato soccorso, ha ricevuto un massaggio cardiaco, senza risultati positivi. Poi il personale medico arrivato in ambulanza ha tentato la rianimazione con un defibrillatore, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I genitori del ragazzo sono stati avvisati da alcuni genitori che stavano assistendo all’allenamento e sono arrivati quando ormai loro figlio era morto. E’ stata aperta un’indagine e sul corpo del ragazzo sarà effettuata l’autopsia.