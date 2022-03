Totti… in piedi, il gol da metà campo è un capolavoro: il portiere avversario a bocca aperta [VIDEO]

SportFair

Francesco Totti prova a mettere alle spalle le voci di gossip che riguardano il suo matrimonio con Ilary Blasi, l’ex calciatore della Roma continua a scatenarsi in campo. Il Pupone è sempre più in grande forma, riesce a mettersi in mostra con giocate e una condizione fisica invidiabile. L’attaccante è stato autore di un gol di altissimo livello, nella partita giocata nel centro sportivo alla Longarina.

Totti è stato un grandissimo protagonista con una giocata da quasi metà campo nella partita di calcio a 8: dopo un rinvio sbagliato del portiere, Totti ha colpito il pallone con un destro al volo che si è infilato in porta. Il portiere avversario è rimasto a bocca aperta e si è lasciato andare ad un applauso al Pupone. La prodezza è stata particolarmente apprezzata anche dagli spettatori.