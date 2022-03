Il Tottenham è fuori dalla FA Cup: tonfo della squadra di Conte contro il Middlesbrough

SportFair

Continua il momento deludente del Tottenham. Dopo il convincente successo in Premier League sul campo del Leeds si è registrato un nuovo passo indietro per la squadra di Antonio Conte. Impresa del Middlesbrough che ha staccato il pass per i quarti di finale di FA Cup grazie al successo dopo i tempi supplementari.

Conte si affida a Kane, Kulusevski e Son ma gli attaccanti non sono in giornata di grazia. La partita non regala grosse emozioni nell’arco dei 90 minuti, soprattutto il Tottenham non riesce a sbloccare il match. Il Middlesbrough è invece molto concreto e trova il gol qualificazione ai tempi supplementari, esattamente al 107′. Il marcatore è Joshua Coburn. Gli Spurs non riescono a reagire, finisce 1-0. Il Tottenham è fuori dalla FA Cup.