Torna il FIP eBasket Tour 2022: quattro tappe online e le Finals durante l’EuroBasket

Torna il FIP eBasket Tour, al secondo anno di attività per il circuito eSports organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Tante le novità.

Format. In calendario sono previste 4 tappe online (18 marzo-3 aprile, 25 aprile-1° maggio, 23-29 maggio, 20-26 giugno). Rimane invariato il format dei tornei ufficiali per il gioco NBA2K22 su PlayStation4 e PlayStation5, sia nell’1v1 sia nel 5v5. Le prime tre tappe sono destinate alla formazione del ranking e la quarta ai playoff per le squadre dal secondo posto in poi.

Iscrizione. L’iscrizione è gratuita (ebasket@fip.it).

Ranking. Non si giocherà solo per la vittoria della singola tappa e questa è una delle principali novità. Da quest’anno ciascun eplayer potrà, in base ai risultati ottenuti, incrementare la propria classifica partecipando a più tappe. Il FIP eBasket Tour diventa così una vera e propria corsa alla prima posizione nel ranking, in ogni categoria, che garantisce l’accesso diretto al Final Event previsto a Milano a settembre.

Playoff. Nel quarto evento online (20-26 giugno) si disputeranno invece i Playoff, che assegneranno i rimanenti posti per la Finale Scudetto.

Finale Scudetto. L’evento conclusivo della stagione è la grande novità del circuito 2022. Giocatori e squadre primi classificati dopo i primi tre eventi in programma tra marzo e aprile accederanno direttamente alla Finale Scudetto, che si disputerà live, in presenza, a Milano e che sarà tra gli eventi collaterali del Girone di FIBA EuroBasket 2022 (2-8 settembre). Dai Playoff del 20-26 giugno gli accessi ai posti rimanenti.

Partecipare ad ogni tappa è fondamentale per incrementare la propria classifica. Scalare posizioni sarà l’obiettivo di tutti gli eplayer per vincere la partecipazione al Final Event e vivere tante experiences a Milano.

Tornei Satellite. Quest’anno poi, per dare l’opportunità ai tanti organizzatori privati di tornei 2K di aderire al FIP eBasket Tour, sarà possibile inserire il proprio torneo nel circuito con la denominazione di “Torneo Satellite”. I giocatori partecipanti al Torneo Satellite avranno così un’altra possibilità per incrementare il proprio ranking e concorrere al Final Event di Milano.

Il FIP eBasket Tour è il progetto della Federazione per il mondo degli eSports. Nel 2021 il FIP eBasket Tour ha visto l’organizzazione di 3 tornei online tra settembre e novembre, oltre all’evento finale che ha assegnato i primi Scudetti eSports italiani. I Campioni d’Italia 2021 sono: Artem “FabalousFabalo” Kulyk (1v1 su PlayStation4), Marco “Drg_YoungPascal” Montemurro (1v1 su PlayStation5), i BFT Sports (5v5 su PlayStation4) e i Mkers (5v5 su PlayStation5).

Info e iscrizioni: ebasket@fip.it

Le Tappe FIP eBasket Tour 2022

1) 28 Marzo-3 Aprile. Deadline iscrizioni: 27 Marzo

2) 25 Aprile-1° Maggio. Deadline iscrizioni: 24 Aprile

3) 23-29 Maggio. Deadline iscrizioni: 22 Maggio

4) 20-26 Giugno. Deadline iscrizioni: 19 Giugno

Punteggio Ranking – Tappe del FIP eBasket Tour

Vincitore: 100 punti; Finalista: 70 punti; Semifinalisti: 35 punti; Quarti di finale: 20 punti; Altre posizioni: 10 punti

Punteggio Ranking – Tornei Satellite

Vincitore: 25 punti; Finalista: 15 punti; Semifinalisti: 10 punti; Altre posizioni: 5 punti