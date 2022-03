Torino-Inter, gli audio di Guida e Massa sul rigore: “pallone, poi piede”, la ricostruzione

SportFair

Non si placano le polemiche sulla partita della 29esima giornata del campionato di Serie A. Il posticipo ha regalato il match tra Torino e Inter, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a riacciuffare il pareggio nei minuti finali. Non è stata una buona partita dei nerazzurri, le difficoltà dal punto di vista tecnico e fisico sono evidenti e l’allenatore dovrà trovare una soluzione per riprendersi la vetta della classifica. La compagine di Juric continua a giocare un ottimo calcio, aggressivo. I padroni di casa sono riusciti a sbloccare il match nel primo con il difensore Bremer, poi il clamoroso rigore non concesso su Belotti e nei minuti finali il pareggio di Sanchez.

L’argomento caldissimo è ovviamente l’episodio del rigore. Il contatto tra Ranocchia e Belotti è nettissimo, il difensore colpisce il piede dell’attaccante e poi il pallone, l’arbitro incredibilmente non fischia e non viene richiamato al Var. Sarebbero emerse le prime indiscrezioni sulla ricostruzione dei fatti. “Pallone, poi piede”, sarebbe questo il dialogo tra Davide Massa e Fabiano Preti, capo e sottocapo al monitor, e l’arbitro Marco Guida. E’ stato dunque un errore tecnico prima dell’arbitro e poi del Var, le immagini sono state sempre chiarissime. Ranocchia ha colpito prima il piede di Belotti e poi solo sfiorato il pallone, secondo i direttori di gara l’esatto opposto. Un abbaglio davvero difficile da spiegare e giustificare.