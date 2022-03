Tirreno-Adriatico, Pogacar inarrestabile: stacca tutti e domina la sesta tappa

SportFair

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la sesta tappa della Tirreno-Adriatico Eolo, 215 km da Apecchio a Carpegna. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) e Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) hanno chiuso al secondo e terzo posto. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserva la Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale. Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa e Maglia Azzurra Tadej Pogacar ha dichiarato: “prima di tutto voglio ringraziare la mia squadra per il lavoro che hanno fatto per portarmi alla salita finale. Stavo bene e quindi ho deciso di attaccare. Sono salito del mio ritmo fino in cima. Sono molto contento di aver vinto, c’è ancora una tappa domani. Dobbiamo rimanere calmi”.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 215 km in 5h 28’57, alla media di 39.216 km/h

2 – Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) a 1’03”

3 – Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 – Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) a 1’52”

3 – Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) a 2’33”