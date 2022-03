La Ferrari lancia segnali positivi: Sainz è il più veloce del secondo giorno di test in Bahrain

SportFair

E’ terminata una nuova giornata di test in Bahrain. I piloti della F1 stanno prendendo sempre più confidenza con le loro nuove monoposto, lavorando col team sui punti deboli e quelli di forza, in vista dell’esordio stagionale previsto per il 20 marzo proprio sul circuito del Bahrain.

Il più veloce di questa giornata è Carlos Sainz, che fa sognare i tifosi della Ferrari, nonostante tutti siano consapevoli che i tempi dei test invernali non sono troppo indicativi e sono da prendere con le pinze. La monoposto del team di Maranello si sta comunque rivelando solida e affidabile e questo è un aspetto positivo.

Alle spalle di Sainz si è piazzato il campione del mondo Max Verstappen, seguito da Stroll. Quarto invece Lewis Hamilton.

Non sono mancati degli imprevisti in pista: Williams ha terminato in anticipo il lavoro sul circuito del Bahrian per un problema con la monoposto, anche Aston Martin si è fermata sul finale, piantandosi in pit-lane.

La classifica dei tempi della seconda giornata di test

1. Sainz, Ferrari, 1m33.532s, C4, 60 laps

2. Verstappen, Red Bull, 1m34.011s, C4, 86

3. Stroll, Aston Martin, 1m34.064s, C4, 70

4. Hamilton, Mercedes, 1m34.141s, C5, 47

5. Ocon, Alpine, 1m34.276s, C4, 111

6. Leclerc, Ferrari, 1m34.366s, C3, 54

7. Norris, McLaren, 1m34.609s, C3, 60

8. Vettel, Aston Martin, 1m36.020s, C3, 46

9. Magnussen, Haas, 1m36.505s, C3, 39

10. Tsunoda, AlphaTauri, 1m36.802s, C3, 120

11. Bottas, Alfa Romeo, 1m36.987s, C2, 25

12. Schumacher, Haas, 1m37.846s, C2, 23

13. Russell, Mercedes, 1m38.585s, C2 proto, 67

14. Latifi, Williams, 1m39.845s, C2 proto, 12

15. Zhou, Alfa Romeo, 1m41.805s, C2, 48