Tensione nella capitale alla vigilia di Roma-Vitesse: scontri nella notte tra tifosi | VIDEO

E’ tutto pronto a Roma per la sfida tra giallorossi e Vitesse, valida per il 2° turno degli ottavi di finale di Conference League. All’andata i giallorossi hanno portato a casa un’importante vittoria per 1-0 e questa sera cercheranno di concludere col risultato migliore per staccare il pass per i quarti di finale.

In attesa della sfida di oggi, a Roma, però, è accaduto qualcosa di spiacevole: nella notte, infatti, sono avvenuti scontri tra tifosi giallorossi e del Vitesse. Fuori da un pub in zona Colosseo sono volate sedie. Quattro persone saranno denunciate per violenza privata ed è stato necessario l’intervento della Polizia.