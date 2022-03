Perez da record! Sainz quarto: terminata la sessione mattutina dell’ultimo giorno di test di F1 in Bahrain

SportFair

Gli ultimi test di F1 prima dell’esordio stagionale stanno per volgere al termine. I piloti sono scesi in pista per il terzo ed ultimo giorno di test in Bahrain, dove nella mattinata di oggi Sergio Perez ha stabilito il nuovo record di questi tre giorni di prove, fermando il cronometro sull’1:33.105.

Il messicano della Red Bull è stato il più velcoce della sessione mattutina, seguito da Zhou e Gasly. Quarto tempo per Carlos Sainz, che oggi non ha mai cercato il time attack concentrandosi sul long run, Sesto Norris, che gira in pista anche oggi al posto di Ricciardo, positivo al Covid, mentre Hamilton ha chiuso la mattinata col nono tempo.