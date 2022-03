Gasly sfreccia nelle Fp1 del Gp del Bahrain: Leclerc e Sainz tra i migliori

SportFair

L’attesa è finalmente terminata, adesso si comincia a fare sul serio! I piloti della Formula 1 sono scesi in pista per le prime prove libere del Gp del Bahrain. Assente Sebastian Vettel, a causa della positività al Covid, mentre Daniel Ricciardo, finalmente negativo, è potuto tornare in pista dopo aver saltato l’ultima sessione di test invernali.

Le FP1 del Gp del Bahrain vedono sorridere l’Alpha Tauri, con un ottimo Gasly in prima posizione, seguito dalle Ferrari di Leclerc e Sainz. Il miglior pilota in casa Mercedes è Russell, quarto, che si lascia alle spalle il campione del mondo in carica Max Verstappen.

Solo settimo invece Lewis Hamilton, seguito da Alonso, mentre Perez chiude la top 10.