Team radio e congratulazioni a Verstappen: Leclerc da applausi dopo il duello con Max al Gp dell’Arabia Saudita | VIDEO

SportFair

Max Verstappen ha vinto il Gp dell’Arabia Saudita dopo un duello appassionante e mozzafiato con Charles Leclerc. Durante la gara l’olandese non le ha mandate a dire al suo avversario, accusandolo anche di manovre antisportive, ma a fine gara i due si sono abbracciati e hanno chiacchierato come se nulla fosse accaduto in pista.

A prendersi gli applausi, dopo la gara di Jeddah, è stato un bravissimo Charles Leclerc. Nonostante la delusione per la sconfitta il monegasco della Ferrari si è congratulato col suo avversario: “complimenti a Max, è stato bello“, ha affermato nel team radio. Mentre era ancora nella sua monoposto, ancora in pista, Leclerc, dopo aver tagliato il traguardo, ha anche affiancato l’olandese della Red Bull complimentandosi con lui con un gesto con la mano.