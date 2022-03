Tapiro d’Oro gigante a Roberto Mancini: “più che meritato, ma io non mollo”

SportFair

Grandissima delusione per Roberto Mancini dopo l’eliminazione dal Mondiale in Qatar del 2022. L’Italia non è riuscita a superare l’ostacolo Macedonia, gli azzurri sono stati sconfitti con il risultato di 0-1. Il Ct ha confermato in conferenza stampa la fiducia nel progetto e continuerà a guidare la squadra anche in futuro.

Mancini è stato raggiunto anche da ‘Striscia la Notizia’ e ha ricevuto un ‘premio’ particolare: il Tapiro d’Oro gigante. “Il Tapiro gigante è più che meritato. Ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo: ci riproviamo per il prossimo Mondiale”. Mancini ha accettato con il sorriso il Tapiro d’Oro, è consapevole di aver fallito un obiettivo importante, ma è ancora più consapevole di essere in grado di riportare la squadra ad alti livelli.