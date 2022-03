Tamberi salta i Mondiali indoor di Belgrado? Gimbo chiede consiglio ai fan sui social

SportFair

Mentre gli atleti sono impegni al meeting di Belgrado, alla vigilia del Mondiale Indoor, c’è chi ancora non ha deciso se partecipare all’imminente rassegna iridata e, proprio oggi, ha riscontrato alcune difficoltà in allenamento, che potrebbero condizionare la sua decisione.

Stiamo parlando di Gianmarco Tamberi: il campione olimpico di salto in alto ha infatti annunciato poco fa sui social che la sua partecipazione ai Mondiali indoor è in dubbio.

“Eccomi qua… niente super buona notizia!!! Neanche cattiva per carità… Vi spiego sennò impazzite. Mi sarebbe piaciuto dirvi che avrei partecipato Campionati del Mondo di Belgrado tra 14 giorni, improvvisando un debutto stagionale in maglia azzurra! Sto bene fisicamente e per quanto non abbiamo preparato la stagione indoor, mi sentivo di poter essere comunque competitivo…. purtroppo oggi era un giorno fondamentale per questa scelta in quanto avrei dovuto fare uno degli unici due allenamenti di salto per capire effettivamente la mia condizione tecnica. Dico purtroppo perché al palaindoor oggi era troppo freddo per saltare e già nel riscaldamento mi sentivo che con quella temperatura se avessi spinto avrei rischiato di farmi male e quindi non ho potuto fare questo test fondamentale per le sorti della mia partecipazione. Ora le possibilità di riuscire a capire se ha senso partire per i mondiali crollano drasticamente in quanto ho un solo allenamento di tecnica a disposizione questo fine settimana mettere a punto le cose. Non scrivo ancora un NO categorico, ma so bene che già sarebbe stata una missione impossibile preparare un mondiale con 2 sessioni di tecnica, figuriamoci farlo con 1!!😅 Cazzarola avevo l’acquolina in bocca…. mi ci tira veramente un sacco. So bene che non era in programma e dovrei farmela scivolare addosso, ma mi era venuta una voglia pazzesca di fare questa pazzia. Debutto stagionale al mondiale, suona cosi bene 😅…. Che peccato!“, ha scritto Gimbo.

L’atleta azzurro ha poi chiesto azzurro ai fan: “voi cosa ne pensate?!?!? Vale la pena provare comunque a capire a che punto siamo nella prossima tecnica o dovremmo puntare direttamente al vero obiettivo(il mondiale outdoor)???🤔“.