Follia in Stoccarda-Monchengladbach: gli steward picchiano i tifosi [VIDEO]

La Bundesliga è entrata nella fase decisiva, nell’ultima giornata si è giocata una partita molto importante per la zona retrocessione. Si sono affrontate Stoccarda e Monchengladbach, la sfida è stata emozionante e si è conclusa sul risultato di 3-2. Doppio vantaggio degli ospiti con Plea e Thuram, poi è registrata la reazione dei padroni di casa. I gol di Endo, Fuhric e Kalajdzic hanno permesso di ribaltare tutto.

La gara è salita alla ribalta anche per un altro motivo, si sono verificati momenti di grande tensione sugli spalti. In un video, diventato virale sul web, sono stati ripresi alcuni steward picchiare con violenza i tifosi del Monchengladbach.

“A margine della partita contro il Borussia Mönchengladbach sabato sera, ci sono stati scontri nel blocco degli ospiti tra i tifosi e gli steward, con conseguente feriti. Lo Stoccarda prende le distanze dalla violenza, che può essere vista in un video che circola in rete. La raccolta di filmati e dichiarazioni di testimoni sia dai tifosi che dagli steward è iniziata sabato sera. Entrambi i club sono in contatto tra loro, stanno vagliando il materiale e lavoreranno insieme. Chiediamo la vostra comprensione per il fatto che avremo bisogno di un po’ di tempo per ottenere un quadro il più completo possibile. Vi informeremo non appena il processo sarà completato”, scrive lo Stoccarda.

“Alla fine della partita ci sono state discussioni tra steward e tifosi nel blocco ospiti, con conseguenti infortuni. Le immagini che abbiamo finora non parlano di un’azione appropriata da parte del servizio di sicurezza. Si vedono percosse, calci, forza bruta e nessun intervento di de-escalation. Tutto ciò deve essere chiarito. Entrambi i club sono in contatto da ieri, la polizia locale sta indagando. Siamo in attesa di una spiegazione completa”, conferma il Monchengladbach.