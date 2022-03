Ahi Cristiano! Ronaldo perde punti a FIFA 22: come cambiano le statistiche di CR7 nel famoso videogioco

SportFair

Cristiano Ronaldo sta affrontando un momento complicato. Dopo l’addio alla Juventus l’attaccante portoghese non è riuscito a prendersi le soddisfazioni che sperava e a raggiungere gli obiettivi desiderati col Manchester United.

A causa del basso rendimento in campo, Cristiano Ronaldo ha subito una riduzione del valore di alcune sue statistiche in FIFA 22. Il videogioco non si fa scappare nulla e le scarse prestazioni della squadra hanno portato ad importanti cambiamenti nelle statistiche di CR7.

Si sono ridotte alcune delle statistiche in cui Cristiano Ronaldo ha sempre primeggiato, come il dribbling, il completamento, il tiro dalla distanza. La statistica che ha subito una maggiore riduzione è l’agilità, che scende di quattro punti, da 86 a 82.

I numero di Cristiano Ronaldo in FIFA 22

Cristiano Ronaldo, nonostante il calo, è il terzo miglior giocatore di FIFA 22, alle spalle di Messi e Lewandowski. CR7 ha una media di 91 punti, che condivide con Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Neymar e Jan Oblak.

Abilità con la palla

Controllo palla: 88

Dribbling: 88

Fisico

Accelerazione: 84

Energia: 77

Forza: 77

Saldo: 74

Velocità: 88

Agilità: 86

Salto: 95

Tiro

Testata: 90

Potenza di tiro: 94

Completamento: 95

Colpo lungo: 93

Curva: 81

Sanzioni: 90

Volo: 86

Mentale

Aggressività: 63

Reazione: 94

Posizione di attacco: 95

Intercettazione: 29

Visione: 76

Compostezza: 95

Difesa

Marcatura: 23

Ruba a scorrimento: 24

Furto statico: 32