Stakhovsky sul campo a Kiev, il gesto di Djokovic è da applausi: “ti penso! Dimmi dove mandare aiuti, soldi o qualsiasi altra cosa” [FOTO]

Novak Djokovic, si sa, è un campione anche nella vita reale. Nonostante in molti non la pensino così dopo quanto accaduto in Australia e la sua posizione sul vaccino anti-Covid, il tennista serbo, ex numero 1 al mondo, non perde occasione per dimostrare il suo grande cuore.

Pochi giorni fa Stakhovsky, ex tennista ucraino, ha pubblicato sui social i messaggi riceuti su Whatsapp proprio da Novak Djokovic. Stakhovsky, come è ormai noto da giorni, ha deciso di lasciare la sua famiglia e partire per tornare in Ucraina e difendere il suo Paese: l’ex tennista si è arruolato nell’esercito e si trova adesso a Kiev.

“Stako, come stai? Sei sul campo? Ti penso, spero che tutto si calmi presto. Per favore fammi sapere il miglior indirizzo per mandare aiuto… aiuti finanziari o di qualsiasi altro tipo“, ha scritto Nole al suo ex collega.

“Nole grazie mille, sì sono sul campo, Kiev è piuttosto silenziosa“, ha risposto il tennista ucraino che nel 2010 ha raggiunto il suo best ranking, salendo in 31ª posizione.

Qualche giorno fa Stakhovsky aveva anche affermato di non aver ricevuto alcun messaggio invece da Federer e Nadal: “Djokovic mi ha mandato dei messaggi, abbiamo parlato un po’. Ho provato a contattare Federer e Nadal. Mi dispiace che abbiamo preferito il silenzio, li capisco, non è la loro guerra. Abbiamo il supporto di una grande personalità. Spero che duri“.