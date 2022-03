“Lo spogliatoio della vergogna”, la reazione dei calciatori dell’Italia dopo l’eliminazione | VIDEO

SportFair

L’Italia è fuori dal Mondiale in Qatar, sono in corso valutazioni dopo la clamorosa sconfitta contro la Macedonia. La partita si è conclusa sul risultato di 0-1 con il gol di Trajkovski nel finale. In tanti sono finiti sul banco degli imputati, dall’allenatore Mancini ai calciatori e già nei prossimi giorni potrebbero arrivare i primi provvedimenti. La serata di Palermo è stata una delle più brutte degli ultimi anni, l’Italia non si è qualificata per un Mondiale per il secondo anno consecutivo.

Sul web è diventato virale un video che riguarda proprio la Nazionale italiana. Al fischio finale la squadra si è ritirata nello spogliatoio per analizzare la sconfitta e l’eliminazione. La tensione era alta e i calciatori hanno trasformato lo spogliatoio in una vera e propria discarica. L’episodio è stato considerato come una grave mancanza di rispetto, gli operatori del Barbera sono stati costretti ad un lavoro extra per riportare l’ordine nello spogliatoio.