Spogliatoi in pessime condizioni a Palermo, Bonucci chiede scusa a nome di tutta la Nazionale: “è stato un grosso errore”

Il ko dell’Italia contro la Macedonia del Nord ha lasciato senza parole tutti i tifosi italiani, amareggiati per l’ennesima non qualificazione della Nazionale ai Mondiali. Anche i calciatori stessi, ovviamente, sono rimasti con l’amaro in bocca, senza riuscire a digerire la sconfitta ed il disastro.

Disastro che, poi, hanno lasciato negli spogliatoi dello stadio di Palermo dove si è disputata la partita. Le immagini girate il giorno successivo alla sconfitta dell’Italia hanno lasciato tutti senza parole e oggi Bonucci ha chiesto pubblicamente scusa per l’accaduto: “è stato un grosso errore da parte nostra, sicuramente la prossima volta faremo più attenzione a questi particolari che fanno la differenza. Chiederemo più attrezzature per pulire, faremo molta più attenzione. Chiediamo scusa“.