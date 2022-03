Spaventoso incendio durante Ajax-Feyenoord: la Johan Cruijff Arena prende fuoco | VIDEO

Il campionato olandese è sempre più avvincente, è in corso un duello bellissimo tra Ajax e Psv per la vittoria del titolo, il distacco al momento è di appena due punti. Nell’ultima giornata si è giocata una partita da vertice, si sono affrontate Ajax e Feyenoord. La gara è stata scoppiettante e si è conclusa sul risultato di 3-2. La sfida si è sbloccata dopo appena 8 minuti con il gol di Sinisterra, poi la reazione dei padroni di casa con Haller. Al 28′ il nuovo vantaggio ospite con Guus Til, nel finale la grande reazione dell’Ajax che ribalta tutto con Tadic e Antony.

Inoltre si è registrato un fuori programma alla Johan Cruijff Arena. All’interno dello stadio è scoppiato, infatti, un incendio alle spalle di una delle due porte e il fumo nero ha avvolto la Curva. L’incendio è stato subito domato e il match si è svolto regolarmente. I sostenitori di casa avevano appena messo in scena una coreografia in memoria di Carlo Picornie, un tifoso dei Lancieri ucciso nel 1997 proprio prima del match tra Ajax e Feyenoord. Il supporter è morto a causa di tre coltellate sull’Autostrada 9 di Beverwijk. E’ stato esposto anche uno striscione, poi l’inconveniente che, fortunatamente, non ha portato conseguenze.

There were worrying scenes in the Johan Cruyff Arena during Ajax and Feyenoord’s match after a fire broke out in a section of the stand behind one of the goals. pic.twitter.com/HwnyM8NQQ0

