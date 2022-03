Sorteggi Europa League, tutti gli accoppiamenti dei quarti: un’altra tedesca per l’Atalanta

SportFair

Dopo il sorteggio di Champions League, è arrivato il momento anche degli accoppiamenti di Europa League. L’Atalanta dovrà difendere i colori italiani, la squadra di Gasperini è reduce dall’impresa contro il Leverkusen, i nerazzurri sono grandi candidati per un ruolo da outsider. La favorita è il Barcellona, il club blaugrana sta attraversando un ottimo momento e, tecnicamente, è la squadra più forte. Occhio anche al West Ham, reduce dalla grandissima prestazione contro il Siviglia. Il Lipsia ha staccato il pass senza giocare dopo l’esclusione dello Spartak Mosca. Il Lione è una squadra pericolosa, infine Rangers, Braga e Francoforte.

Sorteggio un po’ sfortunato per l’Atalanta che dovrà vedersela con un’altra tedesca: il Lipsia dopo il Leverkusen. Il Barcellona contro il Francoforte. In caso di qualificazione l’Atalanta dovrà vedersela in semifinale con la vincente tra Braga e Rangers.

LE QUALIFICATE AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE E LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ATALANTA

BARCELLONA

ATALANTA

BRAGA

RANGERS

FRANCOFORTE

LIONE

LIPSIA

WEST HAM

