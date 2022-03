Sorteggi Champions League, i quarti di finale: tutti gli accoppiamenti, spettacolare Chelsea-Real Madrid

SportFair

E’ arrivato il momento dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League, delusione per le squadre italiane che non sono riuscite a superare gli ottavi di finale. L’Inter non è riuscito nell’impresa contro il Liverpool, i nerazzurri sono stati eliminati ma a testa alta. Discorso un po’ diverso per la Juventus, la prestazione nella gara di ritorno contro il Villarreal non è stata all’altezza. Le favorite alla vittoria sono quattro, in particolar modo Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City e Real Madrid. Il Chelsea è forte ma rischia di essere condizionato da situazioni extra-calcistiche, l’Atletico Madrid può essere considerata una possibile outsider. Le compagini più deboli sono Benfica e Villarreal.

Il quarto di finale più equilibrato dovrebbe essere Chelsea-Real Madrid, il City contro l’Atletico. Nettamente favorite Bayern Monaco e Liverpool contro Villarreal e Benfica.

Atlético Madrid (SPA)

Bayern Monaco (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ING)

Liverpool (ING)

Manchester City (ING)

Real Madrid (SPA)

Villarreal (SPA)

