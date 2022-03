Sonny Colbrelli, gli ultimi aggiornamenti dopo il malore: “esami non conclusivi”

SportFair

Un nuovo aggiornamento sulle condizioni di Sonny Colbrelli, ciclista italiano colpito da malore all’arrivo del Giro di Catalogna. Nella giornata di oggi si è sottoposto a nuovi accertamenti cardiaci che però non sono risultati risolutivi, come conferma lo staff medico della Bahrain Victorious. Il vincitore della Parigi-Roubaix è comunque in buone condizioni, già la prossima settimana l’esito dei nuovi esami.

“Non ci sono ulteriori notizie sulle condizioni cliniche di Sonny Colbrelli, e gli esami effettuati oggi non sono stati conclusivi. Confermiamo che l’atleta si sente bene, assistito dai suoi parenti e ha ricevuto cure eccellenti dall’Hospital Universitari de Girona. Lo staff medico di Bahrain Victorious è in contatto regolare con il personale medico dell’ospedale”.