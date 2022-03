Sonny Colbrelli è rientrato in Italia: gli aggiornamenti sulle condizioni del ciclista

SportFair

Sono state ore di apprensione per le condizioni di Sonny Colbrelli, ciclista italiano colpito da malore durante il Giro di Catalogna. Il 31enne è rientrato in Italia, le sue condizioni sono in netta ripresa come confermato anche dall’ultimo bollettino.

“Sonny Colbrelli è rientrato in Italia dopo essere stato trasferito ieri dall’Ospedale Universitari di Girona. Date le condizioni cliniche stabili, Sonny Colbrelli è stato autorizzato a recarsi in Italia. L’atleta, collassato poco dopo aver terminato la fase 1 della Volta a Catalunya, è stato immediatamente portato in pronto soccorso e poi trasportato in ospedale per sottoporsi ad esami e indagare sulla causa dell’aritmia cardiaca instabile che ha richiesto la defibrillazione.

Ulteriori esami saranno effettuati nei prossimi giorni in un centro di eccellenza italiano per la diagnosi e la terapia delle malattie cardiovascolari. Tutti al Team Bahrain Victorious augurano a Sonny una pronta guarigione circondati dall’amore della sua famiglia”, si legge.