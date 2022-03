Solo Gasly davanti alle Ferrari, Hamilton fuori dalla top-10: concluso il primo giorno di test in Bahrain

SportFair

E’ terminata la prima delle tre giornate di test di F1 in Bahrain. I piloti sono tornati in pista oggi per iniziare un’ultima sessione di lavoro prima dell’esordio stagionale, previsto per il 20 marzo, proprio in Bahrain. Alla fine di questa prima giornata di test è Pierre Gasly a prendersi la vetta della classifica dei tempi, seguito dalle Ferrari di Sainz e Leclerc. Settimo posto per Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo, seguito da un buon Sebastian Vettel. 10 invece Sergio Perez. Fuori dalla top 10 Lewis Hamilton, 11°, mentre Russell ha chiuso all’ottavo posto: la Mercedes ha fatto discutere oggi per le novità portate in pista, che sicuramente faranno discutere nei prossimi giorni.