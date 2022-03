Sofia Goggia, la Coppa di Specialità è ancora tua! L’Italia domina in Coppa del Mondo

SportFair

Sofia Goggia festeggia a Maribel! La campionessa bergamasca ha conquistato oggi, ancor prima di disputare la sua gara, la sua terza Coppa di specialità. Goggia, col pettorale numero 5, ha tirato un sospiro di sollievo visto il risultato della sua diretta rivale, Corinne Suter, che non è riuscita a far meglio del terzo posto. Un risultato, quello della svizzera, che le impedisce di ottenere i punti necessari per recuperare sulla bergamasca, che così ha la certezza di essere la campionessa ancor prima di partire dal cancelletto.

Sofia Goggia è nuovamente la regina dela discesa libera: l’azzurra, ha disputato poi la sua gara, con totale tranquillità, senza strafare, senza però riuscire a salire sul podio. Sorrisi e festeggiamenti per Sofia Goggia, che conquista la sua terza Coppa di specialità, dopo quelle del 2018 e del 2021, confermando che lo sci italiano al femminile è in splendida forma: nel SuperG, infatti, è stata la collega Federica Brignone ad aggiudicarsi la vittoria.