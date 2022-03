Skechers al fianco di Valentino Rossi: estesa la sponsorship col team WRT

SportFair

Dopo aver chiuso nel 2021 una stagione di successo come sponsor del team vincitore nel GT World Challenge Europe e nel FIA World Endurance Championship, Skechers torna in pista con il Team WRT e – in occasione della stagione 2022 – la nuova grande partnership vedrà il logo Skechers protagonista su diverse auto WRT.

Skechers, azienda calzaturiera player globale, sarà lo sponsor principale di due auto del team belga nella serie GT per il 2022, e in particolare dell’auto #46 guidata da Valentino Rossi, Nico Müller e Frédéric Vervisch, insieme alla #32 guidata da Charles Weerst, Kelvin van der Linde e Dries Vanthoor. Oltre al posizionamento del brand su ogni auto, il logo Skechers apparirà anche sulle tute da corsa dei piloti, che inoltre indosseranno le calzature Skechers fuori dalla pista. Mentre nella serie LMP2, Skechers apparirà come sponsor secondario dell’auto #41.

“Skechers è stato per noi un partner incredibile e di supporto fino all’ultimo giro che ci ha portato alla vittoria l’anno scorso, ecco perché ci sembra naturale portare la partnership al livello successivo”, dice Vincent Vosse, Team Principal WRT. “Il nostro business è la corsa in auto, ma la maggior parte della squadra passa il proprio tempo in piedi, per questo motivo tutti noi apprezziamo molto l’innovazione nel comfort che solo Skechers riesce a portare”.

“Quando gli appassionati di corse vedono il logo Skechers sulla fiancata dell’auto che taglia il traguardo per prima, sanno che noi siamo un brand vincente”, afferma David Weinberg, Chief Operating Officer di Skechers. “Per molti anni, Skechers ha collaborato con la società proprietaria di WRT – il gruppo Weerts – nel nostro centro di distribuzione europeo a Liegi, abbiamo quindi una relazione lunga e di successo alle spalle che ora include anche il Motorsport. Questa sponsorship ci restituisce un manifesto che si muove ad alta velocità, e che tiene sempre in primo piano il logo Skechers, ben visibile agli appassionati di questo sport emozionante in tutto il mondo”.

È stata la Sebring International Raceway in Florida, primo evento della FIA World Endurance Championship, a dare il via all’azione venerdì 18 marzo, seguita dal debutto stagionale della GT World Challenge Europe Powered by AWS che si disputerà dall’1 al 3 aprile presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Skechers, rappresenta da anni il leader nel settore del comfort, grazie ai suoi prodotti in grado di offrire tecnologie esclusive e materiali innovativi. Come ad esempio, la brevettata Skechers Arch Fit Technology™ insieme alla Skechers Max Cushioning Technology™, e ancora la Skechers Hyper Burst Technology™, Skechers Air-Cooled Memory Foam®, Skechers Relaxed Fit Technology™ e Skechers Stretch Fit Technology™, solo per citarne alcune.

La gamma completa di calzature Skechers per uomo, donna e bambino è disponibile nei negozi monomarca Skechers, così come sullo shop online nei Paesi in cui è attivo, e presso i rivenditori ufficiali in tutto il mondo.