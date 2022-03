Sinner fa il suo dovere, Sonego no: un punto a testa tra Italia e Slovacchia in Coppa Davis

SportFair

Giornata agrodolce per l’Italia del tennis in Coppa Davis. Gli azzurri sono in campo a Bratislava contro la Slovacchia. Nel primo match successo a fatica di Jannik Sinner che ha avuto la meglio del n. 110 del mondo Gombos: vittoria in due ore esatte con il punteggio di 6-4 4-6 6-4. E’ stata una partita più difficile del previsto per il tennista italiano.

Niente da fare per Lorenzo Sonego che ha perso a sorpresa contro Filip Horansky. Brutta partita per il tennista italiano che ha commesso tanti errori e non è riuscito a mettere il mostra il suo miglior tennis. Il risultato è stato 7-6, 6-3. Alex Molcan, il numero uno della Slovacchia, non è sceso in campo per la positività al Covid. Italia e Slovacchia sono sul punteggio di 1-1. Sabato il doppio e gli altri due singolari.