Sinner non ce la fa! Jannik si ritira dopo 5 game: Cerundolo ringrazia e vola in semifinale a Miami

Un quarto di finale con un clamoroso colpo di scena, quello di questa sera tra Jannik Sinner e Cerundolo nel torneo ATP di Miami. Il tennista altoatesino, dopo un inizio equilibrato col rivale argentino, al quinto game, dopo averne persi 4, si è ritirato sull’1-4 dopo 22 minuti di gioco.

Nessun segnale prima del match, durante un riscaldamento, non è ancora chiaro cosa ha spinto Sinner ad alzare bandiera bianca. Cerundolo, numero 103 al mondo, dunque, ringrazia e vola in semifinale nel torneo ATP di Miami, dove Sinner lo scorso anno era arrivato fino in finale, cedendo ad Hurkacz.

“Ho visto che sul 3-1, 30-0 si è piegato, ma ho pensato fosse stanco. Nei giorni scorsi mi sono allenato con lui e non ho notato nulla e anche giocando oggi non ho visto niente di strano“, ha affermato Cerundolo su Sinner a fine partita.