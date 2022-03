Sinner-Kyrgios, vittoria per ritiro: l’italiano costretto al forfait al torneo di Indian Wells

SportFair

Arrivano brutte notizie per l’Italia del tennis dal torneo di Indian Wells, non si disputerà la partita tra Sinner e Kyrgios. Il tennista italiano si è infatti ritirato e non prenderà parte alla gara.

L’annuncio è arrivato direttamente dagli organizzatori alle 20.46: “Jannik Sinner si è ritirato dal tabellone a causa di una malattia. Nick Kyrgios avanza per walkover. La partita Isner vs Dimitrov inizierà alle 14:30”. Un vero peccato per il tennista italiano costretto a rinunciare ad un torneo molto importante.