Simone Guerra diventa “No Guerra”: il gesto dell’attaccante a sostegno dell’Ucraina | FOTO

Simone Guerra è un attaccante della Feralpisalò, si tratta di un classe 1989 che nel corso della carriera ha indossato tante maglie. Le prime avventure sono state con Piacenza, Spezia e Entella, poi Benevento, Matera e Unione Venezia. L’esperienza più importante è stata con la maglia del Feralpisalò, si è messo in mostra con una buona media realizzativa. Poi il trasferimento al Vicenza, prima di tornare al Feralpisalò.

Nell’ultima giornata del campionato di Serie C è sceso in campo contro la Triestina, la gara si è conclusa sul risultato di 3-0 con la doppietta di Guerra e Luppi. L’iniziativa di Simone Guerra è stata particolarmente apprezzata. Il mondo continua a mobilitarsi dopo l’attacco della Russia all’Ucraina, il calciatore della Feralpisalò è sceso in campo con una maglia modificata: è bastato infatti aggiungere un “NO” davanti al suo cognome per schierarsi a favore dell’Ucraina. “Siamo in vantaggio all’intervallo. Ha segnato Simone NO Guerra!”, ha scritto il club subito dopo il primo gol.