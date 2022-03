Grave lutto per Simeone: è morto papà Carlos, nonno di Giovanni

Un grave lutto ha colpito il Cholo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid. L’allenatore è concentrato sulla stagione in corso con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati tra campionato e Champions League. La stagione in Liga dei Colchoneros è stata altalenante, ma si tratta di una squadra in grado di fare la differenza.

In data odierna è venuto a mancare Carlos Simeone, padre del Cholo e nonno del calciatore del Verona Giovanni. L’annuncio è arrivato direttamente dall’Atletico Madrid, attraverso un post pubblicato sui social. “La famiglia “rojiblanca” è in lutto per il decesso di Carlos Simeone, padre del nostro allenatore. Vogliamo esprimere le nostre sincere condoglianze e unirci al dolore della famiglia. Riposa in pace”.

The Red & White family is mourning for the death of Carlos Simeone, father of our coach, Diego Pablo Simeone.

We would like to convey our most sincere condolences to the family. May he rest in peace.https://t.co/swfSzu1tD0 pic.twitter.com/HgsXZNY4op

