Silvio Berlusconi nuovamente papà? Lo scoop a pochi giorni dalle nozze con Marta Fascina

“Marta potrebbe essere in attesa” è la notizia che arriva da una fonte ben informata: Roberto Alessi, direttore del noto settimanale Novella 2000, che pubblica oggi la pesante indiscrezione su MOW (mowmag.com), a pochi giorni dalla celebrazione delle simboliche nozze tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina. Sul magazine lifestyle di AM Network il noto giornalista di costume, segnala: “il rumor gira nei salotti che contano” e sottolinea come non sia improbabile, considerati i 34 anni di Marta Fascina e gli 86 di Silvio Berlusconi: “d’altra parte anche Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età. E sto parlando di 60 anni fa“.