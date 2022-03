Le lacrime dopo la vittoria ad Indian Wells e lo sfogo contro i russi, Kostyuk durissima: “nessun russo mi ha chiesto scusa”: “

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo degli Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. In campo tantissimi tennisti, provenienti da ogni parte del mondo, tra questi, ovviamente, anche diversi ucraini, come ad esempio Marta Kostyuk.

La giovane tennista è stata protagonista oggi in conferenza stampa e, ovviamente, ha parlato di quanto sta accadendo nel suo Paese, al suo popolo. Marta, dopo aver vinto contro Zanevska, belga di origini ucraine, è scoppiata in lacrime ed è stata consolata proprio dalla sua avversaria.

“Dato lo stato d’animo in cui mi trovavo in quel momento, era molto difficile uscire in campo. Non sapevo come mi sarei sentita. Stamattina quando mi sono alzata mi sono detta: ‘Non sono ce la farò, non vincerò’, poi in partita ho cercato di trovare soluzioni. Zanevska ha giocato molto bene, ma il mio obiettivo era lottare, e l’ho fatto. È stata una rimonta difficile, non potevo crederci con cosa sta succedendo nel mio paese“, ha affermato.

“Mi ha aiutato a venire a vedere il resto dei giocatori ucraini soffrire come me, condividere le nostre esperienze e i nostri sentimenti. I primi giorni tutta la mia famiglia era in una casa. Se fosse successo qualcosa, li avrei persi tutti in una volta, mi spaventa pensarci. Ti metti a letto senza sapere se avrai ancora una famiglia quando ti alzerai. Adesso ci siamo abituati alla situazione“, ha aggiunto.

“Sin dall’inizio della guerra mi sono sentito abbastanza sostenuto dalla mia squadra e ringrazio Dio che mia madre sia stata in grado di accompagnarmi a Indian Wells. Quello che mi delude è che nessun giocatore russo è venuto a trovarmi o a dirsi dispiaciuto per quello che il suo paese sta facendo al mio. Mi hanno scritto ma non si sono scusati con me. Questo mi ha scioccato. Mi fa male ogni volta che vado in campo e vedo questi giocatori russi. Parlano solo di come non possono farlo! È inaccettabile. Perché si comportano così? Non lo so. E non sono d’accordo con il fatto che i russi giochino senza bandiera. Guarda cosa hanno fatto in altri sport“, ha continuato ancora la tennista ucraina.

Non è mancato poi un commento su Putin: “al mattino leggo le notizie e parlo con la mia famiglia per vedere come stanno. Gli ucraini sono sempre stati forti e hanno combattuto per la nostra libertà. Che Putin, che in questo momento è in un bunker, decidesse di unirci al suo Paese, è stato un grave errore. Ho partecipato alla rivoluzione di Kiev nel 2013 e nel 2014, ricordo quanto eravamo uniti. Che Putin pensi che ci uniremo alla Russia è un errore per cui pagherà. È incredibile quello che sta facendo il nostro esercito. Sono passate due settimane e non hanno preso una grande città. Ci sono morti e molte case distrutte, ma non sono mai stato così orgoglioso di essere ucraino“.

Kostyuk ha infine aperto una parentesi sul motto “No alla guerra”, dicendosi contraria: “per me il ‘No alla guerra’ è chiedere all’Ucraina di arrendersi, perché Putin non si fermerà, tutti sanno che è pazzo”.