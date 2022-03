Sfida Hamilton-Bottas in Bahrain? Il finlandese stuzzica la Mercedes: “sarebbe divertente”

SportFair

E’ tutto pronto sul circuito di Sakhir per la prima gara della stagione 2022 di Formula 1. I piloti sono pronti a sfidarsi in quello che si prospetta essere un Gp del Bahrain ricco di spettacolo e colpi di scena. La Ferrari cercherà di essere protagonista, dopo un inverno duro, fatto di intenso lavoro e di buoni risultati, con Leclerc in pole position, seguito da Verstappen e Sainz.

Weekend complicato per la Mercedes, con Hamilton che partirà solo dalla 5ª casella in griglia al fianco del suo ex compagno di squadra, Valtteri Bottas, sesto con l’Alfa Romeo.

Il finlandese, nelle dichiarazioni post qualifiche, ha stuzzicato la sua vecchia squadra, la Mercedes: “mi sembra che il nostro passo-gara sia migliore della prestazione sul giro secco. Non vedo alcun motivo per cui non dovremmo essere in grado di combattere con qualsiasi squadra. Magari Red Bull e Ferrari sembrano competere in un campionato a parte, ma con il resto ce la possiamo sicuramente giocare. E lottare con la Mercedes potrebbe essere divertente, sì. Ovviamente, quando la macchina ha girato nei test, abbiamo potuto vedere che non era male. Dopo i primi problemi delle PL1 il weekend è andato liscio. La vettura è migliorata, non si qualifica più nelle retrovie: abbiamo sempre una montagna da scalare, ma non è più l’Everest”.