Serie A, indice di liquidità per l’iscrizione al campionato: tre club a rischio esclusione e sei in difficoltà

La situazione economica di tanti club del campionato di Serie A non è delle migliori, il rischio è quello di fallire importanti scadenze nei prossimi mesi con conseguenti penalizzazioni. E’ una delle principali conseguenze del Covid, la pandemia ha peggiorato una situazione già molto difficile. La Serie A ha deciso di introdurre, già dalla prossima stagione, l’indice di liquidità. Si tratta di un indicatore del rapporto tra attivi e passivi a breve delle società. La percentuale non è stata ancora decisa e sarà uguale per tutti. I modi per sbloccarlo sono due: la cessione dei calciatori o un’iniezione di capitale. O si vende e si introduce nuovo capitale.

Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, con gli stessi parametri di oggi, almeno tre club sarebbero a rischio iscrizione:

la Lazio, fuori per 28 milioni di euro;

il Genoa, fuori per 32 milioni di euro;

la Sampdoria.

Anche altre società avrebbero altri problemi, almeno sei club sono a rischio. Il valore potrebbe essere stabilito tra lo 0,7 e lo 0,6 ma sono ancora in corso le valutazioni. A gennaio poteva fare mercato solo chi aveva l’indice di liquidità a 0,6: gli attivi dovevano coprire almeno il 60% delle spese, questa situazione ha bloccato tantissimi affari nel mercato di gennaio. Adesso sarà un parametro anche per l’iscrizione al campionato.