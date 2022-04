Sebastian Vettel ritrova il sorriso: Covid addio, il tedesco sarà presente al Gp d’Australia

SportFair

Dopo esser stato costretto a saltare le prime due gare della stagione a causa della positività al Covid, Sebastian Vettel ritrova finalmente in sorriso e potrà tornare a bordo della sua monoposto.

Al suo posto al Gp del Bahrain e dell’Arabia Saudita ha gareggiato Nico Hulkenberg, che adesso restituisce la monoposto Aston Martin a Vettel, che non vede l’ora di scendere in pista.

A confermare che Vettel è finalmente negativo e potrà tornare in pista è stato il team: “AGGIORNAMENTO SQUADRA: siamo lieti di confermare che Sebastian Vettel è ora pronto per correre e quindi si schiererà al fianco di @lance_stroll a Melbourne per dare il via alla sua stagione 2022 di @F1 all’ @ausgrandprix“, ha twittato l’Aston Martin.