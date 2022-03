Scintille tra Miller e Quartararo in Indonesia: “sorpasso rischioso!”, “non mi importa delle sue lamentele”

SportFair

E’ andato in scena questa mattina il Gp d’Indonesia di MotoGP. A vincere sul bagnato di Mandalika è stato un ottimo Miguel Oliveira, che si è lasciato alle spalle Quartararo e Zarco.

Quarto posto per Jack Miller, in testa nei primi giri della corsa. L’australiano della Ducati a fine gara si è lamentato per un sorpasso rischioso del campione del mondo in carica, Quartararo e i due piloti non se le sono mandate a dire reciprocamente.

“Non è stata una lotta, appena l’ho superato, ha portato la sua moto dalla parte della mia gamba, un po’ come ha già fatto con Zarco. Una volta che qualcuno ti sorpassa, non penso sia necessario accelerare immediatamente verso la gomma anteriore. Ne parlerò con lui, perché non è la prima volta che capita. Inoltre lo abbiamo visto anche con Johann. Puoi superare, va bene. Ma questo non significa che devi aprire il gas e sperare che la mia gomma anteriore mi faccia cadere. Non penso sia giusto e tra l’altro è passato anche sul lato della mia tuta. In quel momento della gara io avevo un passo decisamente migliore. Partivo dalla nona posizione della griglia e lui era in pole. Solo che io ero più veloce di lui, è stato un rischio non necessario in quel momento, ecco tutto”, ha affermato Miller.

“Il sorpasso è stato buono, ci siamo un po’ toccati, a un certo punto ci siamo toccati anche con Rins. Questo rende le battaglie ancora più belle, sto imparando a essere nella lotta e nei contatti, oggi ho imparato molto. Non ho sentito cosa ha detto Miller, ma so che si è un po’ lamentato del fatto che l’ho colpito. Onestamente, non mi importa. Ho fatto la mia gara, ho fatto un sorpasso. C’è stato un piccolo contatto e non penso che fosse aggressivo. Se lo avesse fatto lui a me, non avrei detto niente. Credo che faccia così perché è finito fuori dal podio ed era un po’ arrabbiato”, ha risposto Quartararo.