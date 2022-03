La sciamana scalza ed il rito sotto i fulmini di Mandalika: scene mai viste in Indonesia, tra stupore e risate | VIDEO

SportFair

Si è concluso il weekend di MotoGp, le gare hanno regalato grande spettacolo. A cavallo tra la Moto2 e la MotoGp si è registrato un episodio veramente curioso che non è passato inosservato ed è circolato sui social.

Un nubifragio si è abbattuto sul circuito di Mandalika, in Indonesia. Prima della gara della classe regina, una sciamana ha percorso scalza la pit lane suonando una campana. Secondo la tradizione sarebbe un rito per allontanare la pioggia.

In Indonesia è chiamata “Pawang Hujan” ed il suo potere sarebbe quello di controllare le condizioni metereologiche avverse. Ovviamente l’intervento non è stato risolutivo, ma la scena non è passata inosservata.