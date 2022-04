Lo schiaffo di Will Smith una trovata pubblicitaria? Le parole di Chris Rock lasciano pochi dubbi: “ne parlerò nel mio show”

SportFair

Hanno fatto il giro del mondo le immagini dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock nella serata della consegna degli Oscar 2022. I dubbi che quanto accaduto sia reale e non una messa in scena sono tanti, tantissimi.

Secondo TMZ il comico non era a conoscenza della malattia della moglie di Will Smith, ma adesso emergono dei dettagli che fanno dubitare anche chi si diceva certissimo che l’episodio non fosse studiato a tavolino.

Chri Rock ha rotto il silenzio a margine del suo spettacolo a Boston, dove ha debuttato col nuovo show Ego death world tour. La prima serata è stata un successone: a Boston era infatti tutto esaurito, con un aumento impressionante di vendita di biglietti a seguito dello schiaffo ricevuto dal protagonista dello show agli Oscar 2022.

“Non ho cose da dire su quello che è successo, tutto lo show è stato scritto prima di questo fine settimana. Sto ancora elaborando quello che è successo. A un certo punto parlerò di quella merda. E sarà serio e divertente“, ha affermato Chris Rock.

Parole che fanno pensare che sia stata tutta una messa in scena, una trovata pubblicitaria per far parlare di Chris Rock alla vigilia del suo tour. Possibile che si tratti solo di coincidenze?

L’unico dubbio resta sul danno di immagine di Will Smith: anche se in tantissimi stanno difendendo l’attore, il protagonista di King Richard non ne esce di certo pulito da questa situazione.

In tanti, ad esempio, durante lo show di Rock lo hanno insultato “fanculo Will Smith”. Il comico ha tagliato corto: “farò qualche battuta, è semplicemente bello stare qui”