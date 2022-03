Scelte sbagliate e trattative andate male, Leonardo verso l’addio al PSG

SportFair

Aria tesa in casa PSG: dopo l’eliminazione del club parigino dalla Champions League c’è scompiglio all’interno della squadra e della società. Secondo gli ultimi rumors sembra che Al Khelaifi non sia soddisfatto dell’operato di Leonardo, dei suoi acquisti e di come ha gestito la situazione legata a Mbappè.

Per questi motivi il direttore sportivo del PSG potrebbe non ricoprire più questo ruolo al termine di questa stagione. L’emiro del Qatar, per questi motivi, cerca da tempo un’alternativa, e Fabio Paratici sembra essere uno dei primi nomi della sua lista. L’italiano è un profilo che piace molto al titolare del club parigino, che con lui ha già avuto contatti negli ultimi mesi.