Sampdoria-Juventus 1-3, le pagelle di SportFair: innaMorata del numero 9, Yoshida sbaglia porta

La Juventus è sempre più lanciata nel campionato di Serie A. E’ un momento d’oro per la squadra di Massimiliano Allegri che si prepara al meglio anche per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal. I bianconeri hanno messo le cose in chiaro già nel primo, uno-due decisivo che ha indirizzato la partita. I blucerchiati non sono stati in grado di reagire, in più è stato fallito un calcio di rigore da Candreva. Allegri lascia in panchina Vlahovic e si affida a Cuadrado, Morata e Kean. I padroni di casa rispondono con Quagliarella e Caputo. La Juventus prova a mettere le cose in chiaro, la gara si sblocca dopo appena 23 minuti: ottima azione di Cuadrado e autogol sfortunato di Yoshida. Al 34′ calcio di rigore per i bianconeri che Morata non sbaglia. Nella ripresa entra Vlahovic, ma l’occasione più importante è per i padroni di casa: rigore per un fallo di mano di Rabiot, il portiere Szczesny è strepitoso su Candreva. Finisce 1-3, con il gol di Sabiri su punizione con deviazione di Morata e proprio con lo spagnolo. La Juventus a 56 punti, sempre più in grande forma.

Sampdoria-Juventus, le pagelle di SportFair

SAMPDORIA (4-3-1-2):

Falcone voto 6: non è responsabile in occasione dei gol nel primo tempo, nel secondo tempo è reattivo. Falchino.

Bereszynski voto 6: è il migliore della difesa dei blucerchiati, non è una consolazione considerando il risultato. Cerca di Bere…szynski gli avversari.

Yoshida voto 4.5: apre le marcature con un autogol che apre la partita. E’ sfortunato, ma l’errore ha indirizzato il match.

Colley voto 5: procura il calcio di rigore, poi trasformato da Morata. Troppo macchinoso.

Augello voto 5.5: spinge poco e difende male. Canto degli Augelli.

Candreva voto 5: è il calciatore in grado di cambiare passo e mettere in area palloni pericolosi. Non lo fa quasi mai. E sbaglia un calcio di rigore.

Rincon voto 5.5: tanta quantità, ma poca qualità. Rinco(n)rre gli avversari.

Thorsby voto 5.5: ci prova anche con qualche inserimento, ma senza grossa fortuna.

Sensi voto 6: c’è ma non si applica. Sensi di colpa.

Quagliarella voto 5.5: Si fa vedere poco e viene sostituito. Difficile aspettarsi di più.

Caputo voto 5.5: ha l’occasione per riaprirla, ma non è convinto. Caputo?

A disposizione: Audero, Ravaglia, Ekdal, Supriaha, Sabiri 6.5, Conti s.v., Askildsen, Giovinco 5.5, Ferrari, Magnani, Trimboli s.v.. All.: Giampaolo

JUVENTUS (4-4-2):

Szczesny voto 7: non viene molto impegnato nel primo tempo, respinge quando chiamato in causa. Miracoloso sul rigore di Candreva.

Danilo voto 6.5: quando gioca lui la squadra rischia molto di meno. Fondamentale.

De Ligt voto 6: non lo superano mai, nemmeno con il motorino.

Rugani voto 6: non ha sbagliato una partita, sempre molto attento. Complimenti.

Pellegrini voto 6: non spinge moltissimo, ma in fase difensiva è una sicurezza. E’ in grado di cambiare Pelle…grini.

Cuadrado voto 7: ancora un’azione decisiva che ha causato l’autogol di Yoshida. In attacco va bene, in difesa no.

Locatelli voto 6.5: fa girare bene il pallone e fa scudo davanti la difesa. Calciatore completo. Bravissimo sul terzo gol di Morata.

Arthur voto 6.5: è fondamentale per questa squadra, il suo lavoro è prezioso.

Rabiot voto 4.5: il peggiore di oggi: perde qualche pallone di troppo, viene ammonito e procura un rigore. Peggio di così…

Kean voto 6.5: molto bravo, fa reparto da solo e scambia bene con i compagni.

Morata voto 7.5: top player, è sempre decisivo. Non sbaglia dal dischetto. Sfortunato sulla punizione di Sabiri. Chiude i conti con l’1-3.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio s.v., Alex Sandro s.v., Vlahovic 6, Aké, Miretti, Stramaccioni All.: Allegri