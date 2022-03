Nikita Mazepin scaricato dalla Haas: il team statunitense rompe col pilota russo ed il title sponsor Uralkali

SportFair

La notizia era nell’aria da tempo ormai, da quando è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina e oggi è arrivata l’ufficialità. Il team Haas ha licenziato Nikita Mazepin, interrompento anche il rapporto di lavoro col title sponsor Uraklkali, azienda del padre del pilota russo, amico del Presidente Putin.

La squadra statunitense ha annunciato la rottura questa mattina sui social: “la Haas ha scelto di terminare con effetto immediato la collaborazione con Uralkali e il contratto con il pilota Nikita Mazepin. Così come il resto della comunità della Formula 1, il team è scioccato e rattristato dall’invasione dell’Ucraina e si augura una rapida e pacifica fine del conflitto“. La squadra non si è ancora esposta su chi prenderà il posto di Mazepin: nei giorni scorsi si è tanto parlato di Pietro Fittipaldi, ma non è escluso un ritorno in F1 di Giovinazzi, che ha una clausola di uscita dalla Formula E in caso di un posto libero in F1.