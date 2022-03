Roma, scoppia il caso Felix Afena-Gyan: nottata in discoteca, arriva il provvedimento di Mourinho

SportFair

Non è un periodo entusiasmante per la Roma, dentro e fuori dal campo. Il rendimento della squadra è altalenante, nell’ultima partita è arrivato il successo all’ultimo respiro contro lo Spezia grazie ad un calcio di rigore trasformato da Abraham. Nel complesso non è stata una partita positiva per i giallorossi e la classifica non rispecchia i valori tecnici della squadra. In stagione si è messo in mostra Felix Afena-Gyan, giovane calciatore della Roma che quando chiamato in causa ha risposto presente.

Il comportamento del classe 2003 è stato sempre impeccabile, ma nella giornata di sabato si è registrato il primo scivolone. Afena è andato in discoteca con alcuni amici nonostante l’appello della società di evitare qualsiasi evento. L’attaccante si è recato in una famosa discoteca del quartiere Eur ed è rientrato a casa molto tardi. Il più deluso è stato Mourinho che, negli ultimi mesi, aveva coccolato il calciatore. Felix non si era allenato negli ultimi giorni a causa di un infortunio e la prima punizione della Roma è stata quella di rispedirlo con la squadra Primavera. La serata in discoteca è stata documentata da alcune foto che sono state pubblicate sui profili social, l’attaccante dovrà farsi perdonare dentro e fuori dal campo.