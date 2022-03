Roma da 7 ‘Vitesse’: un gol di Sergio Oliveira avvicina i giallorossi ai quarti di Conference League

SportFair

L’inizio di partita non è stato entusiasmante, poi la Roma è riuscita a salire alla ribalta. La squadra di José Mourinho torna in campo per gli ottavi di finale di Conference League, i giallorossi sono grandi candidati ad arrivare in fondo alla competizione. La Roma è reduce da due vittorie consecutive in campionato, in particolar modo quella contro l’Atalanta può risultare decisiva per la corsa in Europa. L’11 di Mourinho è sceso in campo sul campo del Vitesse. Gli ospiti si schierano con Mkhitaryan, Abraham e Zaniolo in attacco.

I primi minuti sono a favore degli olandesi che giocano con coraggio con l’intenzione di sbloccare subito l’incontro. Si registrano alcune occasioni, in particolar modo con Openda. Annullato anche un gol a Grbic. Il portiere Rui Patricio tiene a galla gli ospiti. Al 34′ follia proprio dell’estremo difensore dei giallorossi, Openda si divora il vantaggio. La Roma sale in cattedra nel finale del primo tempo: prima l’occasione per Abraham, poi il vantaggio di Sergio Oliveira che in girata beffa il portiere avversario. Nella ripresa ci prova ancora Abraham, ma non è preciso. Al 77′ espulso Sergio Oliveira per doppia ammonizione. Nel finale il risultato non cambia, finisce 0-1. Si tratta di un punteggio prezioso per i giallorossi in vista del ritorno.