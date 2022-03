Roma-Lazio 3-0, le pagelle di SportFair: Pellegrini come Totti, la punizione sotto gli occhi del Pupone manda in estasi i giallorossi

SportFair

Il Derby della Capitale è giallorosso. Partita praticamente perfetta della Roma che ha vinto senza problemi contro la Lazio. La 30esima giornata del campionato di Serie A ha messo in mostra uno spettacolo interessante tra due squadre che giocano un buon calcio. E’ un momento magico per la compagine di Mourinho, la Lazio si è confermata ancora una volta troppo altalenante. Si è materializzato il sorpasso in classifica, la vittoria ha permesso alla Roma di superare i biancocelesti.

Mourinho si affida a Abraham, poi Pellegrini, Mkhitaryan e la sorpresa Zalewski, gli ospiti rispondono con Immobile, Pedro e Anderson. Nel primo tempo la Roma chiude già i conti e nei primi 40 minuti con la doppietta di Abraham e la magia di Pellegrini su punizione, una magia alla Francesco Totti proprio sotto gli occhi del Pupone. Nella ripresa la Lazio non ha la forza di reagire, finisce con un netto 3-0. La Roma sale a 51 punti, i biancocelesti fermi a 49.

Roma-Lazio, le pagelle di SportFair

ROMA (3-4-2-1):

Rui Patricio voto 6: non viene molto impegnato dagli avversari, è uno dei migliori nel suo ruolo.

Mancini voto 6: il giallo lo condiziona un pò, per il resto si disimpegna con un senso della posizione convincente.

Smalling voto 6: fisicamente è difficile da superare, nel gioco aereo fa la voce grossa.

Ibanez voto 6.5: il migliore della retroguardia, gioca con grandissima personalità.

Karsdorp voto 7: che partita dell’esterno, protagonista in occasione del raddoppio di Abraham.

Cristante voto 6.5: prende per mano il reparto e si conferma un centrocampista prezioso.

Oliveira voto 6.5: l’innesto che ha cambiato la Roma, è un calciatore eccezionale.

Zalewski voto 6: un talento dal futuro assicurato, si conferma su ottimi livelli.

Pellegrini voto 7.5: punizione alla Totti, o forse alla Del Piero. Top Player.

Mkhitaryan voto 7: uno dei migliori, non va in gol ma è molto pericoloso.

Abraham voto 8: impatto strepitoso con la maglia della Roma, apre con una doppietta e sbaglia un gol facile nella ripresa.

A disposizione: Fuzato, Vina s.v., Perez, Shomurodov, Maitland-Niles, Veretout s.v., Zaniolo, Kumbulla, Diawara, Bove s.v., Afena-Gyan, El Shaarawy. Allenatore: José Mourinho.

LAZIO (4-3-3):

Strakosha voto 5: raccoglie tre volte il pallone dalla rete nei primi 40 minuti. Incubi.

Hysaj voto 5: i primi minuti sono stati quasi drammatici, è il primo a lasciare il campo.

Luiz Felipe voto 5: non riesce a fermare in nessun modo Abraham.

Acerbi voto 5: si adegua alle difficoltà dei compagni.

Marusic voto 4.5: male in difesa, ancora peggio quando prova a spingere.

Milinkovic-Savic voto 5.5: è uno dei pochi a salvarsi in una partita veramente pessima di tutta la squadra.

Leiva voto 4.5: sbaglia praticamente tutto. Ammonito e sostituito.

Luis Alberto voto 5: le qualità tecniche sono enormi, ma non le mette in mostra.

Felipe Anderson voto 5: non riesce quasi mai a cambiare passo e saltare l’avversario.

Immobile voto 5.5: non può fare molto di più, non viene servito bene dai compagni.

Pedro voto 5.5: solo qualche spunto, non riesce a fare la differenza.

A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Akpa-Akpro, J. Cabral, Kamenovic, Romero 5.5, Moro, André Anderson, Lazzari 6, Cataldi 5.5, Basic. Allenatore: Maurizio Sarri.