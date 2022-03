Roma-Atalanta, una partita ‘stellare’: un bolide in fiamme sorvola l’Olimpico, il boato [VIDEO]

SportFair

La partita tra Roma e Atalanta ha visto il successo dei giallorossi con il risultato di 1-0, scatto importante per la squadra di Mourinho che torna pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League. L’uomo del match è stato Abraham, gol decisivo dell’attaccante che si conferma un calciatore indispensabile per la squadra della Capitale.

Nel frattempo la partita è salita alla ribalta anche per un altro motivo. Al fischio finale i tifosi sono riusciti a vedere un bolide in fiamme in cielo. Potrebbe trattarsi di un frammento dell’asteroide 153 Hilda. Fortunatamente non si sono registrati danni, si è sentito un boato dei tifosi di casa e la scena è diventata virale sui social. Dal VIDEO si nota una scia infuocata che taglia il cielo della Capitale.