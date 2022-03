Si riaprono le porte della F1 per Giovinazzi, la Haas non esclude un ritorno del pilota italiano: “non disdegneremmo qualcuno con esperienza”

SportFair

La Haas è alla ricerca di un nuovo pilota dopo il licenziamento di Nikita Mazepin. Il team statunitense ha scaricato il pilota russo per quanto sta accadendo nel suo Paese ed in Ucraina e adesso sta lavorando per trovare un sostituto.

Nei giorni scorsi si è tanto parlato di Fittipaldi, ma adesso si riaprono le porte della F1 ad Antonio Giovinazzi. Il pilota pugliese, che lo scorso anno ha rotto con Alfa Romeo e adesso gareggia nel campionato di Formula E, potrebbe prendere il posto di Mazepin.

A confermarlo sono state le parole di Genè Haas ad Associated Press: “stiamo esaminando diversi candidati, entro mercoledì arriveremo ad una decisione. Pietro sarà sicuramente presente in Bahrain dato che è il collaudatore ed è ovviamente uno dei candidati che stiamo prendendo in considerazione. Di sicuro non disdegneremmo qualcuno con un po’ più di esperienza. Dobbiamo valutare quali profili sono a disposizione”.